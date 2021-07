Hans Vanwijn (Dijon) va prendre la direction de Saragosse

Un temps pisté par la JL Bourg, Hans Vanwijn (2,05 m, 26 ans) va quitter la JDA Dijon, qui souhaitait portant le prolonger, pour rejoindre l'Espagne. Selon les informations de Sportando, l'international belge va s'engager avec Saragosse, demi-finaliste de la dernière Basketball Champions League (BCL) mais seulement 13e sur 19 en championnat espagnol.

