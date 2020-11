Hans Vanwijn convoqué en sélection belge

Le nouvel ailier-fort de la JDA Dijon Hans Vanwijn a logiquement été convoqué parmi 15 joueurs pour représenter la Belgique lors des deux prochains matchs de qualiciation à l'EuroBasket 2022 masculin, contre la Tchéquie le vendredi 27 novembre puis la Lituanie le 29. On retrouve également d'anciens joueurs de Jeep ELITE comme Pierre-Antoine Gillet, Quentin Serron et Jonathan Tabu.

Check out the selection of 15 Belgian Lions who will face the Czech Republic on 27/11 and Lithuania on 29/11 in Vilnius for the @EuroBasket qualifiers!#basketballbelgium #crelansport #allforbasketball pic.twitter.com/340D83vAsF