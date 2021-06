Haukur Palsson retourne en Islande pour se consacrer à son projet dans l'industrie de la pêche

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : MoraBanc Andorra

Haukur Palsson (1,97 m, 29 ans) a décidé de rentrer chez lui, en Islande, après une belle carrière à l'étranger. L'ailier islandais est passé par de nombreux clubs sans jamais y rester plus de deux saisons. Il a joué aux Etats-Unis (à Montverde au lycée puis Maryland en NCAA), en Espagne à Manresa et Baskonia, mais aussi en Suède, en Grèce, en France avec Rouen (Pro B), Cholet et Nanterre. Il a quitté la saison dernière l'UNICS Kazan pour jouer en Liga Endesa à Andorre. Cette saison, Palsson blessé à la cheville durant des mois, a terminé neuvième du championnat espagnol avec 17 victoires et 19 défaites, ratant ainsi les playoffs. Il alignait des moyennes de 8 points à 40,2% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 1,4 passe décisive pour une évaluation de 6,4 en 20 minutes de jeu. L'Islandais a décidé, comme le relaye EuroHoops sur son site, de repartir dans son pays car il vient de signer un contrat de trois ans avec le Njardvik pour qui il a joué lors de la saison 2015-2016.

"Cela n'a pas été une décision facile de dire au revoir au basketball professionnel sur le continent européen, c'est un grand pas et une grande décision et cela a été suivi de grandes émotions. Cependant, ma famille et moi recherchons plus de stabilité dans nos vies, car la carrière d'un basketteur professionnel est très difficile."

Il retourne aussi dans son pays pour se consacrer à son projet dans l'industrie de la pêche.

"Je rentre également à la maison pour jeter les bases de mon futur travail dans l'industrie de la pêche et pour cette raison, je pense que c'est la bonne étape pour nous en tant que famille de retourner en Islande maintenant."