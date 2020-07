Haukur Palsson s'engage à Andorre

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Selon le journaliste Chema de Lucas. L'ancien joueur de Rouen (Pro B), Cholet et Nanterre (Jeep ELITE) Haukur Palsson (1,97 m, 28 ans) s'engage pour le club de la principauté d'Andorre, qui évolue en Liga Endesa.

Passé au cours de sa formation par le célèbre programme de Montverde en lycée puis l'université du Maryland en NCAA, ce poste 3 polyvalent a démarré sa carrière en Europe en première divison espagnole sous les couleurs de Manresa pendant deux saisons avant de rejoindre le Nord-Ouest du pays afin d'évoluer en en seconde division à Breogan. Signataire d'un contrat avec Baskonia, il a quitté le club après un match pour rejoindre le club suédois de Luléa, avant de passer ensuite par son pays, l'Islande, à Njardvik, et enfin l'Allemagne.

Une progression continue en France

Il a commencé son parcours en France en Pro B au Rouen Basket Métropole (12,3 points de réussite aux 41,2% aux tirs, 4,7 rebonds et 4,0 passes décisives pour 13,7 d'évaluation). Après une très belle saison en Normandie, il est passé en première division en signant à Cholet. Performant dans les Mauges, il a ensuite rejoint Nanterre 92, jouant d'ailleurs la Ligue des Champions (BCL) avec l'équipe de Pascal Donnadieu où il tournait à 9,0 points (50,7% aux tirs), 3,3 rebonds et 2,2 passes décisives pour 11,6 d'évaluation. Après une progression continue en France l'Islandais a paraphé un contrat de trois saisons pour l'Unics Kazan. Après 20 matchs (12 d'EuroCup et 8 de VTB League), il présentait les moyennes suivantes : 5 points à 42,3% de réussite aux tirs), 2 rebonds et 1,0 passe décisive en 18 minutes.

Non conservé par Kazan pour la saison prochaine après une saison décevante, il part se relancer à Andorre, qui vient par ailleurs de prolonger le Franco-Malien Bandja Sy.