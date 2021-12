Hayden Dalton, de Bourg à Burgos ?

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Mis au placard par la JL Bourg, qui n'a jamais officiellement annoncé son départ mais ne compte plus sur lui, Hayden Dalton (2,04 m, 25 ans) est disponible sur le marché des transferts. Plus que discret lors de ses onze apparitions sous le maillot burgien (3,7 points à 33% et 2,5 rebonds), l'intérieur originaire du Colorado pourrait tout de même rebondir chez un joli nom du circuit européen, Burgos, selon Eurohoops.

Double vainqueur de la Ligue des Champions en titre, l'Hereda San Pablo a toutefois mal commencé sa saison en Liga Endesa, pointant à la 15e place du championnat. Le club espagnol était en quête d'un ailier-fort depuis plusieurs jours, ouvrant également le dossier du Strasbourg Jarell Eddie.