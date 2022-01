Heurtel et Yabusele déjà en forme pour le retour à la compétition du Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

Touché par la COVID-19 à la fin de l'année 2021, le Real Madrid a retrouvé l'entraînement en début d'année, et la compétition ce dimanche, alors que le match du 2 janvier contre le FC Barcelone avait été décalé.

C'est d'ailleurs en Catalogne, chez le voisin du Barça, que le Real Madrid, leader du championnat espagnol, a pu compter sur ses joueurs français pour s'imposer aux dépens de Joventus (71-90). Thomas Heurtel, meilleur contributeur à la marque de la rencontre (20 points à 5/8 à 3-points et 3 passes décisives en moins de 19 minutes), a été secondé par l'appui de Guerschon Yabusele (16 points à 7/10 et 5 rebonds pour 18 d'évaluation en 36 minutes), tout fraîchement prolongé par le club merengue jusqu'en 2025. Fabien Causeur a lui joué 9 minutes, pour 2 points à 1/2, et Vincent Poirier a été rentable avec 5 points à 2/5 et 6 rebonds en 15 minutes.

Au classement, le Real Madrid fait l'écart (15 victoires, 3 défaites) puisque le FC Barcelone (11 victoires, 3 défaites) s'est incliné à domicile contre Manresa et un super Sylvain Francisco.

Avec Lilian Bordron,