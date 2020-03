Histoire : L'immense finale de l'Euro 95 entre la Yougoslavie et la Lituanie

À L'ÉTRANGER

Athènes a été le théâtre d'une très belle finale d'EuroBasket le 2 juillet 1995. Larges vainqueurs de la France en quart de finale (104 à 86), les Yougoslaves ont ensuite sorti le pays hôte, la Grèce (60-52), en demi-finale. Face à eux, ils retrouvaient la Lituanie, qui avait vaincu la Russie puis la Croatie sur les tours précédents. La jeune sélection d'Arvydas Sabonis (20 points à 6/13 aux tirs et 8 rebonds en 33 minutes) et du MVP de l'Euro Sarunas Marciulionis (32 points à 11/14 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes décisives) rêvait de s'offrir son premier titre depuis 1939, trois ans après sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Barcelone. Elle n'en a pas été loin. Mais l'équipe de Dusan Ivkovic, aux termes d'un match épique, a fini par l'emporter 96 à 90. Vlade Divac (5 points et 9 rebonds), Dejan Bodiroga (12 points à 3/7, 4 rebonds et 3 passes décisives) et Pedrag Danilovic (23 points) ont fait le boulot. Mais c'est surtout Sasa Djordjevic qui a fait la différence avec 41 points à 9/12 à 3-points !

Pour voir ou revoir ce match fou, c'est par ici :