Histoire : La finale du Mondial 2010, le jour où le small-ball est devenu la norme

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : DR

La finale des championnats du Monde 2010 a marqué un tournant dans l'histoire du basketball. Non seulement parce que Team USA a considérablement rajeuni (24 ans en moyenne) son effectif, en responsabilisant Kevin Durant, Russell Westbrook, Derrick Rose, Stephen Curry, Eric Gordon ou Kevin Love, mais aussi parce que "Coach K" a proposé un cinq très mobile et porté sur le jeu extérieur durant toute la compétition.

En finale, contre la Turquie (qui jouait à domicile), l'opposition de style a témoigné de ce changement d'ère. Face au cinq small-ball de Mike Krzyzewski, Bogdan Tanjevic a tenté de cumuler les joueurs de taille (Asik, Erden, Savas, Ilyasova, Turkoglu), sans succès. Son équipe, en souffrance face à un incroyable Kevin Durant (28 points sur le match, 22,8 en moyenne sur la compétition), n'a jamais été dans le coup et s'est finalement inclinée de 17 points (64-81).

La mobilité et l'agressivité des joueurs de Team USA, qui n'ont responsabilisé que le très polyvalent Lamar Odom (22 minutes par match) à l'intérieur (8 minutes pour Tyson Chandler et 9 pour Kevin Love), a ouvert la voie à un jeu de plus en plus ouvert, avec moins de jeu posté et plus de mouvement que de "prises de position".

Pour voir ou revoir ce match, c'est par ici :

Les matchs historiques, à voir ou revoir :