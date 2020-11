Holon : Frédéric Bourdillon déjà en finale de la Coupe d'Israël

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Hapoel Holon

L'arrière Frédéric Bourdillon (1,93 m, 29 ans) a joué son premier match avec son nouveau club, l'Hapoel Holon, en finale de la Coupe d'Israël. Son équipe a battu l'Hapoel Jérusalem 89 à 85.

L'Antibois a marqué 5 points, pris 2 rebonds et donné 1 passe décisive pour terminer à 6 d'évaluation en 13 minutes. Les anciens joueurs de l'Elan Béarnais Tyrus McGee et C.J. Harris ont marqué 27 et 19 points. Vu à Gravelines-Dunkerque et Bourg-en-Bresse, Christapher Johnson a ajoué 16 unités. C'est ce dernier qui a assuré le succès de son équipe sur une passe décisive de Frédéric Bourdillon à 30 secondes de la fin (87-82).

En finale, Holon affrontera le vainqueur de la demi-finale entre deux de ses anciens clubs, le Maccabi Tel-Aviv et le Maccabi Rishon LeZion. Pour rappel, Frédéric Bourdillon nous avait expliqué au cours d'une entrevue réalisée dans l'été que la Coupe est "aussi importante que le championnat" en Israël.