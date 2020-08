Holon confirme l'arrivée de C.J. Harris (ex-EBPLO)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Comme anoncé, C.J. Harris (1,91m, 29 ans) est bel et bien le troisième ancien pensionnaire de LNB à s'engager avec l'Hapoël Holon. L'arrière américain va en effet faire équipe avec Tyrus McGee et Chris Johnson.

רכש נוסף להפועל חולון: הגארד סי.ג'יי האריס, שמגיע מטלקום אנקרה pic.twitter.com/4dx0Cuq2uR — Winner League (@WinnerLeague) August 6, 2020

Anciennement joueur de l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, C.J. Harris avait alors réalisé une grosse saison 2018/19. Joueur d'impact sur son poste, il avait dominé les débats en Jeep Élite cette année-là. En 33 rencontres disputées, il avait compilé 16,8 points à 43,5% de réussite aux tirs dont 44,7% à 3-points, 3,4 passes décisives et 2,6 rebonds pour 14,4 d'évaluation de moyenne. Il a par la suite rejoint la Chine et le club de Guangzhou, duquel il a finalement été coupé avant même le début de la saison. Il s'est retrouvé en Turquie, à Ankara, où il n'a disputé que neuf petites rencontres, moyennant en tout et pour tout, 16 minutes de moyenne.

Nul doute que le natif Winston-Salem, en Caroline du Nord, aura à coeur de se relancer en Israël.