Hongrie : Saison terminée, sans champions

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : MKOSZ

Ce mardi 17 mars, la Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ), la Fédération hongroise de basketball, a annoncé avoir mis un terme à l'ensemble des championnats et Coupes 2019/20, chez les adultes comme chez les jeunes, en raison de la crise sanitaire mondiale due au coronavirus.

Il n'y aura pas de champion 2020, ni de relégation et pas non plus de promu. Un choix qui a été pris entre les instances et les clubs à l'occasion d'une conférence téléphonique. Les activités fédérales sont suspendues jusqu'au 31 mai 2020.

De nombreuses ligues et fédérations (Australie, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Lituanie, Suisse) ont pris cette décision. Mais aucune ligue majeure ne s'oriente encore vers ce choix extrême.