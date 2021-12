Hugo Besson (20 points) n'empêche pas la nouvelle défaite des Breakers, après prolongation

Opposé aux Illawarra Hawks ce vendredi, les New Zealand Breakers ont perdu leur quatrième match en quatre matches de NBL. Pas des plus en réussite pendant une bonne partie du match, le jeune arrière français Hugo Besson a pris ses responsabilités dans les prolongations pour finir à 20 points marqués à 8/20 aux tirs, dont 5/12 à 3-points, et 8 rebonds, terminant ainsi à 14 d'évaluation en 40 minutes de jeu. Son audace a encore été remarquée mais malheureusement pour lui et son équipe, ils se sont inclinés 97-96. Pourtant, comme dimanche dernier, ils avaient mieux commencé (27-14 après un quart-temps). Ousmane Dieng n'a lui pas réussi à marquer (0/4, 1 rebond, 1 passe décisive) en 15 minutes de jeu. Les Breakers tenteront de faire mieux ce dimanche sur le parquet du Melbourne United.

Hugo Besson hit some big shots tonight for New Zealand as they lost in double OT. Such a great shot maker. Draft stock is continuing to rise pic.twitter.com/tRU7HyFjat