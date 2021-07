Huit basketteurs étaient porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture des JO

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo a eu lieu ce vendredi 23 juillet. Chacune des 206 délégations présentes comptaient deux porte-drapeaux, dès lors que c'était possible. Parmi elles, on a compté huit basketteurs et basketteuses :

@Patty_Mills

@AyimWhoAyim

@satoransky

Samad Nikkhah Bahrami

@rui_8mura

Agnis Čavars

Khulan Onolbaatar

Sonja Vasić

