Ian Miller retourne en Turquie, direction Büyükçekmece

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Büyükçekmece a décidé de se renforcer en faisant venir Ian Miller (1,91 m, 30 ans). Cet arrière débarque dans l'optique de sauver le club de la relégation. En effet, Büyükçekmece est avant-dernier (quinzième) du classement de la BSL, la première division turque, avec trois victoires pour dix défaites. Ils ont le même nombre de victoire que le premier non-relégable, mais en ayant joué un match en moins.

Ian Miller arrive apporter ses qualités de scoreur. Sorti de Florida State en 2014, il a voyagé à travers l'Europe avant de venir à Büyükçekmece. C'est d'ailleurs son deuxième club turc, après le Muratbey Usak Sportif en 2017-2018. S'il a connu des expériences en Italie, Turquie Israël et Grèce, le natif de Charlotte (Caroline-du-Nord) a aussi effectué plusieurs passages en France. A Gravelines d'abord en 2017-2018, à Roanne ensuite, en 2019-2020. Là-bas, il a connu sa meilleure saison individuelle avec 17,2 points, 1,7 rebond et 3,7 passes décisives en 25 rencontres. Après un détour au Promitheas Patras en début de saison 2020-2021, il a retrouvé la Betclic ELITE lors de la deuxième partie de saison, à Cholet cette fois. Il y a cependant été moins étincellent qu'à Roanne, avec 13,4 points, 2 rebonds et 2,5 passes décisives.

Ian Miller a été libéré le 30 décembre par Peristeri, le club grec dans lequel il évoluait depuis le début de la saison (9,8 points à 36,3% de réussite aux tirs et 2,7 passes décisives en 23 minutes. De quoi lui permettre de rejoindre Büyükçekmece, où il partagera la ligne arrière avec l'ancien meneur de l'Elan Chalon Jordon Crawford.