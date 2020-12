Impérial, Mouhammadou Jaiteh est élu meilleur joueur du championnat turc de la semaine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gaziantep Basketbol

Des plus épanouis sur les parquets du championnat turc depuis qu'il arbore le maillot de l'équipe de Gaziantep, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 25 ans) a été récompensé. Il a en effet été élu meilleur joueur de la semaine de l'ING Basketbol Süper Ligi grâce à ses récentes performances, toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

Sur les trois derniers matchs de Gaziantep, l'international français a grandement contribué aux deux victoires décrochées à domicile contre le Fethiye Belediyespor (84-64) avec 11 points et 12 rebonds pour 20 d'évaluation en 23 minutes mais aussi et surtout contre le TT Ankara (70-66). Lors de cette opposition, il a validé son septième double-double de la saison. Et quel double-double ! Mam' Jaiteh a cumulé 22 points à 7/10 aux tirs et 18 rebonds pour 33 d'évaluation en 37 minutes. Lors de la dernière défaite en date de son équipe, sur le parquet de Darussafaka (82-75), le natif de Pantin, en Seine-Saint-Denis, a mené sa barque avec 7 points et 11 rebonds pour 19 d'évaluation.

En 11 rencontres disputées au sein du championnat turc cette saison, il affiche une moyenne de 15,4 points à 67% de réussite aux tirs et 11,5 rebonds pour 22,1 d'évaluation en 31 minutes de jeu. Une saison magnifiquement lancée, dans la continuité de la précédente, lors de laquelle il était monté en puissance avec l'Avtodor Saratov.