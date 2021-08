Insubmersibles, les Etats-Unis déroulent contre la Serbie et filent en finale olympique

Les Etats-Unis sont la première sélection à valider leur place en finale du tournoi olympique féminin. La sélection américaine a dominé aisément la Serbie (79-59), championne d'Europe en titre, vendredi à Tokyo, lors de la première demi-finale. Étirant encore un plus leur série d'invincibilité à 53 victoires sur la scène internationale. Les coéquipières de Breanna Stewart (12 points à 5/11 de réussite aux tirs, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation) tenteront de décrocher un septième titre olympique d'affilée ce dimanche contre le vainqueur de l'autre demi-finale opposant la France au Japon (13h).

USA will step out in the title game on Sunday against Japan or France for the seventh time in a row, after they proved far too powerful for the FIBA @EuroBasketWomen champions #Tokyo2020 #Basketball https://t.co/TtvhcUPty6