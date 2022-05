Isaïa Cordinier guide la Virtus Bologne dans le match 1 des playoffs italiens

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologne

Après avoir remporté l'EuroCup quatre jours plus tôt face à Buraspor, les hommes de Sergio Scariolo retrouvait l'ambiance des playoffs italiens en tant que champion en titre et favoris à leur propre succession. Mais face à Pesaro, huitième de la saison régulière, le match ne fut pas si facile que cela. Malgré un avantage conservé durant presque l'intégralité de la rencontre et qui est monté à +11 pour Bologne au début du quatrième quart, les visiteurs croyaient en leurs chances et ont recollé à seulement 3 points à une minute de la fin. A l'expérience et poussé par un public en leur faveur, Bologne s'est tout de même imposé sur le score de 82 à 76.

L'international français Isaïa Cordinier, quatre jours après un match offensivement dans le dur, s'est bien rattrapé. Il a fini le match avec 11 points à 4/8 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception pour 17 d'évaluation en 27 minutes de jeu, soit le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe. Lui qui est devenu accroc aux trophées, ce match 1 des quarts de finales confirme ses intentions et lance parfaitement sa campagne de playoffs.

L'autre Français de la Virtus Bologne, Mouhammadou Jaiteh, a lui aussi été important avec 12 points à 5/7 au tirs, 5 rebonds et 2 contres pour 13 d'évaluation en 22 minutes.

Ce dimanche soir, deux autres rencontres avaient également lieu. La première opposant Milan, deuxième, à Reggio d'Emilie, septième, s'est terminé sans surprise. Les Milanais se sont imposés 91-82 avec 20 points de Shavon Shields. La deuxième rencontre opposait elle Tortone à Venise et c'est à l'extérieur que les Vénitiens ont dominé les locaux (66-77) avec quatres joueurs à 13 points ou plus.