Isaiah Cousins (ex-Cholet) s'engage avec l'Hapoel Gilboa Galil

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'ancienne vedette de l'université d'Oklahoma, drafté en 59e position de la draft NBA 2016, Isaiah Cousins (1,96 m, 26 ans) rejoint l'Hapoel Gilboa Galil, récent demi-finaliste du championnat israélien. En France, on se souvient de lui à Cholet, où il avait évolué en fin de saison 2017-2018 tant que pigiste médical de David Michineau. Le combo-guard américain était à l'époque parti sans prévenir personne. En 6 matchs, il valait 13,2 points à 43,9% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 3,2 passes décisives pour 11,8 d'évaluation.

Outre son expérience ratée à Cholet, le poste 1/2 originaire de Mount Vernon (New York) a évolué en G-league avant de rejoindre le CB en 2017-2018. La saison dernière, il avait dans un premier temps commencé en Israël, à l'Hapoel Jérusalem (3,0 points à 26,8% de réussite aux tirs, 1,2 rebonds et 2,0 passes décisives) avant de se faire couper. Il a ensuite rejoint Peristeri, dans la banlieue d'Athènes, pour 10 matchs où il était le coéquipier d'un autre ancien joueur du championnat de France, William Hatcher. En championnat grecque, il tournait à 3,6 points à 35,0% d réussite aux tirs, 2,0 rebonds et 1,0 passe décisive pour 2,6 d'évaluation.