Isaiah Miles, futur adversaire de la JL Bourg avec Patras

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tout fraîchement élu MVP de la Balkan League avec l'Hapoël Holon, Isaiah Miles (2,02 m, 27 ans) rejoint le Promitheas Patras, en Grèce, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. L'ancien joueur de Dijon et Limoges croisera la route de la JL Bourg la saison prochaine, dans le cadre de l'EuroCup. Vainqueur de la Balkan League avec Holon lors de l'exercice 2020-2021, Miles valait 12,1 points à 44,4% de réussite aux tirs et 43% à 3-points, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 12 d'évaluation.

Au terme d'un cursus complet de 4 ans en NCAA à l'université de Saint Joseph, basée à Philadelphie, Miles a lancé sa carrière à Dijon, où il s'est forgé une réputation de tireur d'élite en terminant avec le deuxième meilleur pourcentage de réussite derrière l'arc (46,8%). Parti une saison en Turquie, le poste 4 a ensuite rallié Limoges avant de retourner aux États-Unis, avec la franchise de G-League affiliée aux 76ers de Philadelphie. Attendu à Cholet en mars 2020, Miles a contracté la Covid-19 et n'a finalement disputé aucun match dans les Mauges. Après s'être parfaitement relancé en Israël, le natif de Baltimore s'apprête à vivre sa première expérience en Grèce.