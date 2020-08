Isaiah Miles, quatrième ancien pensionnaire de LNB à rejoindre l'Hapoel Holon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Chris Johnson, C.J. Harris, Tyrus McGee et maintenant Isaiah Miles (2,02m, 26 ans). Il faut croire que les recruteurs de l'Hapoel Holon sont tout aussi tournés vers les joueurs passés par la France que ce que les clubs français se sont intéréssés aux joueurs israéliens durant l'intersaison.

הפועל חולון השלימה את מצבת הזרים לעונה הקרובה עם החתמתו של אייזיה מיילס (26, 2.03 מ') לעונה עם אופציה לעונה נוספת pic.twitter.com/UwMhaNd9c4 — Winner League (@WinnerLeague) August 15, 2020

L'ailier-fort américain sort d'une saison en G-League, avec la franchise de Delaware, au cours de laquelle il n'a disputé que 11 rencontres, compilant 6,1 points et 2,3 rebonds pour 4,1 d'évaluation de moyenne. Il avait rejoint Cholet en février dernier, juste avant d'être interrompu par la pandémie de coronavirus. Avant cela, non drafté à sa sortie de l'université de Saint Joseph en 2016, il avait traverser l'Atlantique afin de débuter sa carrière professionnelle à la JDA Dijon. À la suite d'un intermède au sein de la formation turque de Muratbey Usak Sportif, il est revenu en France, s'engageant avec Limoges. En deux saisons et 66 rencontres de Jeep Élite, il a apporté 11 points et 4,4 rebonds pour 11,9 d'évaluation. Capable de s'écarter, il tournait à 48,6% de réussite aux tirs dont 43,1% à 3-points.

Engagé par la franchise des Sixers de Philadelphia à l'été 2019, il n'a finalement pas mis les pieds sur un parquet NBA et va découvrir le championnat israélien, accompagné de joueurs qu'il a cotoyé au sein du championnat de France. Un dépaysement aux airs de déjà-vu.