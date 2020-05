Israël : Il n'y aura pas de report de la reprise du championnat

La Winner League, première division israélienne, va reprendre en suivant un programme extrêmement précis étant censé être suivi par l'ensemble des équipes. C'était sans compter l'absence de certains joueurs qui ont retardé leur retour. Les équipes encore incomplètes ont alors demandé à repousser la reprise du championnat. Une demande rejetée par la Ligue.

Dans le plan mis en place il y a de cela quelques semaines, les étrangers étaient censés revenir avant le 17 mai (comme D'Angelo Harrison, ex-joueur de Le Portel, sur la photo) afin d'être isolés pendant deux semaines avant de reprendre l'entraînement dès le 1er juin. Mais tous les joueurs attendus ne sont pas revenus en Israël. Plusieurs équipes comme Gilboa ou le Maccabi Haifa n'ont pu que constater l'absence de certains de leurs joueurs.

La Ligue israélienne a donc pris en considération la demande de reporter le retour à la compétition, initialement prévu le 20 juin prochain. Après quelques heures de réflexion, la décision finale est tombée. Le calendrier d'origine ne sera ni modifié ni retardé, la Winner League ayant fait le choix de rejeter les demandes de report des clubs israëliens.

Clarification: The BSL received a request to postpone the resumption of the league. The BSL decided to re-start the season as planned on June 20