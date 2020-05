Israël : une reprise de la Winner League dès le 20 juin

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Winner League

Quarantaine, retour à l'entraînement, fin de la saison régulière et enfin Final Four : voilà ce qui attend les acteurs du championnat israëlien pour les semaines à venir. Mais la saison 2019/20, suspendue à cause du coronavirus, devrait bien se terminer sur les terrains. Pour commencer, le conseil d'administration de la Winner League s'autorise une période d'organisation jusqu'au 17 mai.

À partir de cette date, les joueurs arrivés de l'étranger seront placés en quarantaine pour deux semaines, soit jusqu'au 31 mai. Dès le 1er juin, la reprise des entraînements sera effective et ce jusqu'à la reprise des matchs, le 20 juin donc, avec la 22e journée du championnat.

Les clubs disputeront deux rencontres par semaine. Viendront ensuite les playoffs. Les huit meilleures équipes de la saison régulière joueront les quarts de finale au meilleur des trois matches. Enfin, pour finir, un Final Four se tiendra lors de la dernière semaine de juillet.

Winner League Returns!

Renewal Schedule:

Up till May 17 – Organizing Time

May 17-31– Players Quarantine

June 1 – Returning to Practice

June 20 – League Resumes: 22nd Matchday, Shorten third round & Playoffs 1/4 Finals (Best of 3)

Last week of July – Final Four https://t.co/UXLcMgvmqd pic.twitter.com/j9YqPJ1lnM — Winner League (@WinnerLeague) May 8, 2020

Cette reprise de la compétition se fera à huis clos, décision qui est loin de faire l'unanimité auprès des clubs de la ligue, notamment auprès du Maccabi Tel-Aviv qui peut habituellement compter sur de nombreux spectateurs. Cela peut également se révèler problématique au niveau du calendrier car l'EuroLeague a également mis en avant la possibilité d'une phase finale entre le 4 et le 26 juillet.

Le président de la Ligue israëlienne, Shmuel Frankel, a tenu une conférence de presse à la suite de cette prise de décision :