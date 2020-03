Italie : La Serie A décide à son tour d'en finir avec la saison 2019/20

Dans un pays toujours plus touché par le coronavirus, il semble impossible de reprendre le cours du championnat. Dans son édition de ce samedi 28 mars, La Gazzette dello Sport annonce que la Serie A (la première division masculine) devrait décréter la fin de la saison 2019/20. Aucun champion ne sera désigné. Après la Ligue Féminine qui a demandé à la Fédération l'arrêt de la saison, c'est donc le basketball masculin italien qui se destine vers cette triste (mais logique) décision.

La Serie A sera la troisième grande ligue européenne a faire ce choix après l'A1 grecque et la VTB League.

#Buongiorno con la #primapagina di oggi #28marzo Idea maxi mercato per rilanciare il calcio Game over basket: titolo non assegnato? #coronavirus #COVID19 Tutte le notizie https://t.co/QoAurgu4d9 pic.twitter.com/g4998wcAjt

Serie A will be canceled according to La Gazzetta dello Sport.

There WON’T be any team crowned as champion