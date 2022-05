Italie : La Virtus et Milan prennent le large, Tortone égalise

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologne

Tout va bien pour la Virtus Bologne et Milan en playoffs italiens. Mardi soir, les deux clubs phares du championnat transalpin ont remporté leur deuxième manche des playoffs, contre Pesaro (70-51) et Reggio d'Emilie (91-65). Mouhammadou Jaiteh (7 points) et Isaïa Cordinier (4) n'ont pas eu à forcer. En revanche, c'est plus serré entre Tortone et Venise. Malgré les 30 points de Stefano Tonut, les locaux se sont imposés 70 à 58 ce mardi. Sassari tentera de faire de même ce mercredi contre Brescia, dans une rencontre à suivre à partir de 20h30 sur MCS Basket.

MCS Basket diffuse par ailleurs les playoffs de Ligue adriatique, de Winner League et de Liga Endesa. Ce mercredi à 20h, vous pourrez y suivre le troisième match des quarts de finale entre le Maccabi Tel-Aviv et l'Hapoel Tel-Aviv. Le Club Nation mène 2 victoires à 0 dans ce derby. En ligue adriatique, les belles des demi-finales de playoffs entre le Partizan Belgrade et le Buducnost Podgorica et entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Cedevita Olimpija se dérouleront une fois le Final Four passé, le dimanche à 20h30 et lundi à 19h.

MCS Basket, c'est plus de 50 matches en live/mois en exclu !



Le meilleur des championnats européens (saison régulière & playoff). Seulement 6,99 euros par mois ou 49 euros/an. Rendez vous sur https://mcsbasket.tv/

LE PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE des playoffs italiens, à voir en exclusivité sur MCS BASKET :

Matches 2

Mercredi 18 mai

Brescia vs Sassari à 20h30

Matches 3

Venise vs Tortone à 20h

Reggio d'Emilie vs Milan à 20h30

Pesaro vs Virtus Bologne à 20h45

Vendredi 20 mai

Sassari vs Brescia à 20h45

Matches 4 éventuels

Samedi 21 mai

Pesaro vs Virtus Bologne

Venise vs Tortone

Reggio d'Emilie vs Milan

Dimanche 22 mai

Sassari vs Brescia

Matches 5 éventuels

Lundi 23 mai

Tortone vs Venise

Virtus Bologne vs Pesaro

Mardi 24 mai