Italie : Le 16 mai placé comme deadline pour reprendre le championnat

En Italie, pays le plus touché au monde par le coronavirus, les championnats sportifs sont suspendus depuis mi-février. Les clubs espèrent encore reprendre la saison 2019/20, à terme, et la finir d'ici le 30 juin, date à laquelle les contrats se terminent. C'est ce qu'ils ont décidé ce mercredi 25 mars lors d'une conférence téléphonique. Le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport indique par ailleurs qu'une date limite (deadline) a été choisie. Si le championnat n'a pas repris d'ici le 16 mai, alors la saison sera automatiquement annulée.

Small correction: if it is impossible to practice (not play) before May 16 the season will be canceled.

There is a plan to resume from early in June after a two-weeks of full practices https://t.co/Xfwa83H1eF