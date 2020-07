Italie : Le club de Crémone ne repartira pas en LegA

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Vanoli Basket Cremona

L'arrêt prématuré de la saison 2019/20 à cause du coronavirus a fait de gros dégâts économiques et certains clubs ne s'en remettront pas. Du moins pas au point de se réengager en première division, la LegA. Le club présent à ce niveau depuis 2009 doit maintenant savoir s'il peut repartir dans une division inférieure ou si la société doit être placée en liquidation judiciaire. La Gazzetta dello Sport rapportait ce dimanche que le club allait sans doute stopper toute activité de son équipe professionnelle et ne s'occuperait désormais plus que de ses équipes jeunes.