Italie : Pas de supporters pour le début de la saison 2020/21, une éventualité qui dérange

À L'ÉTRANGER

Selon La Gazzetta Dello Sport, la Fédération Italienne de Basketball (FIP) envisagerait de nouvelles mesures dans son dernier plan en vu de la saison 2020/21. Coûts supplémentaires et rencontres à huis-clos sont notamment évoqués. Des possibilités qui ne semblent pas convenir pour autant.

Le protocole évoqué évaluerait des coûts supplémentaires de 10 000 euros par mois pour chaque équipe de Legabasket Serie A. Un budget destiné à tester les joueurs et les entraîneurs tous les quatre jours, à désinfecter les arènes et à prendre toutes les précautions nécessaires au bon fonctionnement de la compétition et à la sécurité des acteurs. Les équipes devront également passer des tests avant les tournois de présaison, avant la SuperCup en août mais aussi avant le début de la saison régulière.

Jouer sans public ? Hors de question pour certains

La FIP envisagerait également d'organiser des matchs sans supporters pour le début de la saison. Une décision qui pourrait évidemment évoluer en corrélation l'évolution de la pandémie de coronavirus. Un argument qui n'est toutefois pas parvenu à convaincre Mauro Ferrari. Le propriétaire s'est confié à Brescia Oggi, affirmant tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas :