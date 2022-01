Jackie Carmichael (ex-Bourg) devrait s'engager à Varèse

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guilherme Amorin

Bon dernier de Serie A avec 3 victoires et 10 défaites, Varèse cherche à se donner les moyens de se sauver dans l'élite du basket italien. Après avoir engagé l'ancien Limougeaud Siim-Sander Vene, les Lombards devraient recruter prochainement l'intérieur américain Jackie Carmichael (2,05 m, 32 ans) selon les informations de Sportando.

Pivot de Bourg-en-Bresse en 2019-2020

Le pivot continue son road trip européen, commencé en 2014. Il découvre son sixième championnat hors des Etats-Unis. Carmichael avait effectué une saison en France, à la JL Bourg en 2019-2020. En 25 matches disputés, il s'était montré plus que correct (10,9 points, 4,8 rebonds et 1,4 passe décisive en 24 minutes). Cette saison, il a d'abord joué pour le club croate du Cedevita Olimpija en Ligue Adriatique. Les moyennes de Carmichael sont moins clinquantes qu'à l'accoutumée puisqu'il ne compile que 4,8 points, 4,6 rebonds et 1,1 passe décisive sur les 9 matches disputés avec le club de Ljubljana. En EuroCup, il a été encore moins à la fête (-1,2 d'évaluation en 11 minutes), réalisant son seul match avec une évaluation positive face à la JL Bourg (2 en 14 minutes, pour 1 point et 2 passes décisives).

Il se rend maintenant en Italie, pays où il n'a jamais évolué, où il va apporter son expérience dans la raquette de la lanterne rouge du championnat. Son expérience en coupe d'Europe, acquise avec l'Unics Kazan en 2018-2019, sera une plus-value dans l'effectif de Varese. Il ne croisera pas son compatriote Jalen Jones, qui vient lui de quitter Varèse pour rejoindre... la JL Bourg.