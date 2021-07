Jackson Rowe (ex Roanne) signe à Norrköping

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Jackson Rowe a trouvé un point de chute en première division suédoise pour l'exercice 2021-2022 chez les Norrköping Dolphins. Avec 6 petits matches à son actif avec la Chorale de Roanne, le poste 4 originaire de Toronto a été freiné à deux reprises par les blessures cette saison (cheville puis ménisque) et n'aura pas pu s'exprimer pleinement sur les parquets français (5 points à 50% de réussite aux tirs dont 42,9% à 3-points, 2 rebonds 0,8 faute provoquée et 0,3 passe décisive pour 3,8 d'évaluation en 12 minutes de moyenne).

Très attendu à Roanne l'été dernier pour sa première expérience outre-atlantique, notamment par son coach Jean-Denys Choulet qui disait de lui qu'il est "un poste 4 moderne fort shooteur, très athlétique, capable de défendre et d’aller au rebond", Jackson Rowe aura a coeur de confirmer ce qu'il a montré pour sa dernière saison NCAA (15,6 points à 46,7% de réussite aux tirs dont 40,7 % à 3-points, 7,4 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,8 contre pour 17 d'évaluation en 31 minutes de moyenne en 20 matches avec Cal State Fullerton lors de la saison NCAA 2019-2020) et d'enfin éclore sur le circuit professionnel.