Jaiteh et Cordinier guident la Virtus Bologne à la victoire contre Milan

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologne

Elan béarnais - Limoges en France, Barcelone - Real Madrid en Espagne et Virtus Bologne - Milan en Italie... C'était la journée des classiques ce dimanche dans le basketball européen. Et pour le choc de Serie A, la Virtus Bologne a dominé les débats (83-65), faisant la différence dans le troisième quart-temps (25-12). Pour cela, ils se sont appuyés sur leurs deux internationaux français Isaïa Cordinier (18 points à 5/8, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d'évaluation en 35 minutes) et Mouhamadou Jaiteh (18 points à 8/11 aux tirs et 15 rebonds pour 29 d'évaluation en 29 minutes). Ceux qui ont été encensés par Sergio Scariolo récemment prouvent semaine après semaine qu'ils sont proches du niveau EuroLeague.

Leur équipe occupe la première place de la saison régulière avec 21 victoires en 24 matches, devant Milan (19 victoires et 5 défaites). De quoi s'assurer l'avantage du terrain en playoffs.