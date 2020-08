Jamal Shuler devrait signer avec l'Aris Salonique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Joueur emblématique de cette dernière décennie en Pro A, Jamal Shuler (1,91m, 34 ans) devrait prolonger son bail en Grèce. Selon la gazzetta.gr (relayé par Sportando), l'arrière/meneur américain resterait à Thessalonique mais passerait de l'Iraklis BC à l'Aris. Jamal Shuler, coéquipier de l'ancien LNBer Olivier Hanlan, a compilé 13,5 points à 42,5% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 3,9 passes décisives pour 14 d'évaluation en 28 minutes en 2019/20 à l'Irakis (7e sur 14 à l'arrêt de la saison).

MVP et vainqueur de l'EuroChallenge avec la JSF Nanterre (2015) et double vainqueur de la Leaders Cup avec l'AS Monaco (2016 et 2017), l'ancien pistolero du championnat de France - également passé par Vichy-Clermont et Nancy - était parti à la découverte du championnat israélien au sortir de son deuxième passage en Île-de-France, en 2017/18. À la rentrée, il entamera ainsi sa 13e saison dans le circuit professionnel, sa deuxième de suite en Grèce.