Jamal Shuler quitte l'Aris Salonique

A l'Aris Salonique depuis fin septembre, l'ancien fort joueur de Pro A Jamal Shuler (1,91 m, 34 ans) quitte le club selon Christos Harpidis. L'arrière étasunien, connu en France pour avoir joué à Vichy, Nancy, Nanterre en deux temps et Monaco - tournait à 5,8 points à 31,9% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 1,7 passe décisive en 22 minutes chez le 10e sur 12 du championnat grec (4 victoires, 9 défaites).

35-year old American guard Jamal Shuler on his way to leave from Aris BC on a mutual agreement. @ARISBCgr @esakegr #basketball #basketleague