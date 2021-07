Jamar Smith quitte Kazan pour Bahcesehir

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après 4 années passées à l'UNICS Kazan, terminées d'ailleurs par une défaite en finale d'EuroCup face à l'AS Monaco, Jamar Smith (1,91 m, 34 ans) quitte la Russie. Direction Bahcesehir Istanbul, en Turquie, pour ce qui sera sa première expérience dans ce pays.

Le champion de France 2015 avec Limoges, vainqueur de l'EuroCup 2017 avec Malaga, est l'un des plus beaux bras d'Europe, mais il était passé totalement au travers lors de la double confrontation face à Monaco. Mais dans la deuxième meilleure compétition européenne, Smith tournait à 16,1 points dont 46,4% à 3-points, 2,7 rebonds et 3,3 passes décisives en 27 minutes et 22 matchs, et a même été élu MVP. À Istanbul, l'arrière américain retrouve Ben Bentil (ex-Châlons-Reims 2017-2018).