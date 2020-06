Jamar Wilson refuse une offre en France et s'installe dans la durée à Kataja

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Jamar Wilson (1,85m, 36 ans), désormais ancien pensionnaire du championnat de France, n'y reviendra pas pour la saison prochaine. L'Américano-Finlandais a décidé de prolonger pour deux années avec Kataja, le club de la ville de Joensuu, qui joue la première partie de tableau en Korisliiga.

Finnish international point guard Jamar Wilson signs a 2-year extension with @KatajaBasket, that will keep him there till the summer of 2022. Good luck @JayDubbs5 #octagon pic.twitter.com/r9ptrHb8N6 — Octagon Basketball Europe (@OctagonBballEU) June 23, 2020

Mis au placard par la JL Bourg après la signature d'Ognjen Carapic fin décembre, Jamar Wilson ne jouait plus et son apport s'était amenuisé : 6,5 points à 39%, 2,3 rebonds et 3 passes décisives pour 7,5 d'évaluation en 17 matchs de Jeep ÉLITE. L'international finlandais a donc pris la direction du pays de sa femme Laura afin de poursuivre sa carrière et de se relancer. Avant l'arrêt de la saison du fait de la pandémie de coronavirus, l'ancien meneur de Nanterre et de Rouen n'a pu jouer que cinq rencontres sous son nouveau maillot de Kataja. Malgré cela, il a immédiatement retrouver ses automatismes, tournant à 18,4 points, 5,4 rebonds et 5,4 passes décisives. Preuve qu'il a rapidement retrouvé le plaisir de jouer après avoir été enlisé dans une situation compliquée avec Bourg-en-Bresse. À son arrivée, il avait déclaré qu'il avait été difficile pour lui de quitter un club en cours de saison mais que cela avait été nécessaire. Cette prolongation le prouve. S'installer dans la durée dans son pays d'adoption est devenu une priorité pour lui.

Selon le communiqué de presse du club finlandais, le contrat de Wilson contenait une option qui lui aurait permis d'être transferé à l'étranger. Le meneur de 36 ans a décidé de ne pas utilisé cette option, malgré les offres qu'il a reçu.

"La raison pour laquelle cela a pris un peu de temps ici est que je voulais examiner les options de tous les points de vue possibles. Il y a deux ans à venir qui sont vraiment importants pour ma carrière, et en même temps, j'avais une offre de deux ans de la France sur la table. Je suis totalement excité par ce qui nous attend. Deux ans à Joensuu signifient que j'y déplacerai concrètement ma vie pendant longtemps, et c'est très important pour moi." a déclaré Jamar Wilson

Petri Virtanen, nouveau coach de Kataja qui officiera pour la première fois en tant qu'entraîneur principal la saison prochaine, s'est félicité de cette prolongation tout en soulignant les qualités de son meneur de jeu.