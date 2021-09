Jamel Artis finalement en Grèce plutôt qu'au Japon

Après deux saisons en France, aux Metropolitans 92 puis à Roanne, Jamel Artis (2,01 m, 28 ans) était censé partir au Japon. Mais finalement, c'est en Grèce qu'il va continuer sa carrière. L'équipe de l'Ionikos Nikaia, qui a signé Josh Owens - un autre ancien joueur des Metropolitans 92 - ce lundi, a acheté ses droits auprès des Kyoto Hannaryz pour l'engager pour la saison 2021-2022. Le natif de Baltimore (Maryland) découvrira donc le championnat grec en plus de la FIBA Europe Cup.

Ces deux dernières saisons en Jeep ELITE, Artis a tourné à 12,2 points à 46,3% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,9 passe décisive pour 10,9 d'évaluation en 28 minutes. Par le passé, il a joué 15 matches NBA avec le Magic d'Orlando en 2017-2018.

