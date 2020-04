Jarrod Jones quitte le Darussafaka Istanbul

À L'ÉTRANGER

Selon Sportando, l'ailier-fort Jarrod Jones (2,05m, 29 ans) ne sera plus un joueur du Darussafaka Istanbul la saison prochaine. L’intérieur américano-hongrois, passé par Monaco en 2018/19, a enregistré cette année des moyennes de 10,7 points et 4,8 rebonds en première division turque (BSL) et 9,8 points et 6,5 rebonds en EuroCup.