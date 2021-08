Jason Rich de retour en Italie, à Naples

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Jason Rich (1,91 m, 35 ans) est de retour en Italie. L'ancien arrière de l'Elan Chalon et Levallois s'est engagé pour le club de Naples, où il sera entraîné par Stefano Sacripanti avec qui il a brillé en 2017-2018 (17,8 points). Déjà signataire d'un vétéran référencé sur le circuit européen, l'ancien Vichyssois Frank Elegar, le promu en première division italienne engage un autre joueur au C.V. bien rempli, et ce même s'il n'a plus joué depuis l'exercice 2019-2020 avec Gaziantep en Turquie.

Dans la foulée, le club napolitain a annoncé l'arrivée d'un troisième joueur : l'ailier-fort américain Markis Mcduffie, auteur de 20,4 points de moyenne avec Plaisance, également en deuxième division italienne.