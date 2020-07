Jason Rich prend sa retraite de basketteur professionnel

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Selon Sportando, l'ancien All-Star de Pro A Jason Rich (1,91 m, 34 ans) se dirige vers la retraite.

Alors qu'il avait signé fin juin à Varèse, le club Italien va devoir trouver un nouveau joueur, l'arrière ayant finalement décidé de rester outre-Atlantique pour se tourner vers de nouveaux projets.

Découvert en Europe à Cantù après avoir obtenu son diplôme à l'université de Florida State, l'Etasunien a ensuite rejoint le championnat israélien, avant de revenir Italie pour son premier passage à Crémone. Passé ensuite par la Belgique et la Russie, il est revenu à Cremona avant de débarquer en France pour la saison 2014/15 à l'Elan Chalon où pour sa découverte du championnat il a tout simplement était impresionnant. Présent à Bercy pour le All-Star Game et dans les dicussions pour être MVP du championnat, l'arrière valait 15,2 points à 52,1% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 4,8 passes décisives pour 16,0 d'évaluation.

Après cette magnifique saison, il rejoint Levallois pour deux saisons avant de reprendre le chemin de l'Italie en rejoignant les rangs d'Avellino. Meilleur marqueur avec 19,3 points de moyenne et MVP du championnat italien, il a permis à son équipe de terminer quatrième du classement avec un bilan de 19 victoires et 10 défaites. A la suite de cette saison, le Floriden a rejoint la Turquie, succèssivement à Besiktas puis en 2019/20 à Gaziantep où pour sa dernière année dans le monde professionnel il tournait à 12,3 points à 45,5% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 3,9 passes décisives pour 10,5 d'évaluation en championnat turc.

Le club de Varèse a confirmé que Jason Rich avait changé d'avis dans le communiqué suivant :