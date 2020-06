Jason Rich retourne en Italie, direction Varèse

L'ancien arrière de l'Elan Chalon et de Levallois Jason Rich (1,91 m, 34 ans) retourne en Italie. Selon Sportando, l'Etasunien s'est engagé pour le club de Varèse. Ce sera sa cinquième expérience sur place, lui qui avait cartonné lors de son dernier passage en Lega avec la formation d'Avellino.

En 2019/20, le Floridien tournait à 13 points à 44,9% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 3,8 passes décisives en 30 minutes en championnat turc et Ligue des Champions (BCL) sous les couleurs du club de Gaziantep.

Pallacanestro Varese agreed to terms with Jason Rich, a source told @Sportando.

Rich comes from Gaziantep (12.3ppg in BSL and 13.8ppg in BCL last season) and will be at his fifth experience in Italy (Cantù, Cremona x2 and Avellino).