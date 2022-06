Jawad Williams, ancien All-Star du Paris-Levallois, annonce sa retraite

A 39 ans, Jawad Williams vient d'annoncer qu'il allait prendre sa retraite en tant que joueur professionnel. Après des débuts hésitants en 2005 du côté de Fuenlabrada en Espagne, l'Américain est vite retourné aux Etats-Unis, où il a connu différents échelons, entre la G-League et la NBA avec les Cleveland Cavaliers (2008-2010), sa ville natale. Après une première expérience longue durée dans le monde professionnel, l'ailier-fort s'est véritablement lancé en Europe, d'abord avec l'Hapoël Jerusalem puis avec le Paris-Levallois de 2011 à 2014, où il a laissé de très bon souvenirs après une première saison réussie (17,2 points et 4,8 rebonds par match), au point d'être All-Star et de remporter la Coupe de France 2013 puis le match des champions la même année. Suspendu trois mois après une bagarre générale avec le BCM Gravelines-Dunkerque, l'ancienne star de l'Université de North Carolina a continué sa carrière en Turquie, entre le Pinar Karsiyaka et Gaziantep. En 2016-2017, il est parti découvrir le championnat grec avec l'AEK Athènes puis le championnat italien avec le Pallacanestro Reggiana (2017). Son longue aventure internationale prendra fin après 5 ans au Japon, où il a joué pour 5 clubs différents.

After 17 years, I have decided to retire from playing the game that I love so much. It is truly a Blessing, and an honor to be able to walk away from the game on my own terms.



Special thanks to My Family, friends, fans, and the game of basketball… Thank you!



