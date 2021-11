Jay Threatt passe de Larissa à Szczecin

À L'ÉTRANGER

Joueur de l'Elan Béarnais sur la deuxième partie de saison 2020-2021 (9,4 points à 45% aux tirs dont 48,5% à 3-points, 1,9 rebond et 4,3 passes décisives pour 10,2 d'évaluation en 24 minutes sur 16 matches), le meneur de jeu étasunien Jay Threatt (1,80 m, 32 ans) avait rejoint la formation grecque de Larissa à l'intersaison. Il n'y a joué que quatre matches, tournant à 9 points à 36,7% de réussite aux tirs, 3,2 passes décisives et 2,7 rebonds en 23 minutes. L'ancien joueur de Poitiers et Denain vient de retrouver un club en s'engageant pour le club polonais de Szczecin, actuel septième de l'EBL avec 6 victoires en 12 matches. Le Virginien est un habitué du championnat polonais puisqu'il y a joué ces deux dernières années.