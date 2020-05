Jerai Grant signe au Maccabi Haifa pour la fin de la saison 2019/20

À L'ÉTRANGER

Le championnat grec étant définitivement arrêté, Jerai Grant (2,03 m, 31 ans) va pouvoir refouler les parquets puisqu'il va disputer la fin de saison de la Winner League, le championnat israëlien. Le pivot américain a signé pour le Maccabi Haifa pour cette fin de saison 2019/20.

Des plus décevants sous le maillot de la SIG Strasbourg, Jerai Grant a quitté le club fin décembre 2019. En 24 rencontres, il aura compilé à 9 points et 4,2 rebonds avant de s'envoler pour la Grèce où il avait l'occasion de rebondir dans une équipe de premier plan. Avec l'AEK Athènes, son apport ne s'est pas franchement amélioré, comme le prouvent ses statistiques. En Ligue des Champions, il compilait 5,5 points et 2,9 rebonds. Un rendement identique en championnat grec avec 3 points et 3,6 rebonds pour 6 d'évaluation en 5 matchs.

Le neveu de Horace Grant devrait pouvoir retoucher un ballon en match officiel dès le mois de juin lors duquel débutera la reprise de la Ligue israélienne.