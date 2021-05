Jeremiah Wood (ex-Evreux) sacré champion de Finlande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Korisliiga

Bien qu'il n'ait passé que deux saisons sur place, Jeremiah Wood a marqué de son empreinte le championnat de Pro B et surtout de l'ALM Evreux. Elu MVP de Pro B en 2012-2013 avec d'énormes statistiques (18,1 points, 10,4 rebonds et 3,6 passes décisives), le pivot américain demeure encore à ce jour l'un des meilleurs poste 5 ayant joué au sein du club normand.

Parti en Argentine chez les San Martin Corrientes après son passage en France, Wood y a passé cinq ans avant de revenir de Finlande début 2020, où il avait passé ses trois saisons de carrière entre 2008 et 2011, signant aux Vilpas Kings, en Korisliiga. Avec le club de Salo, le natif d'Akron vient d'être sacré champion de Finlande après avoir battu Kauhajoki 4 manches 2. A 36 ans, le pivot a toujours affiché de très belles statistiques sur la saison (15,2 points, 9 rebonds et 4,5 passes décisives en 27,5 minutes), encore plus sur la finale (19,2 points, 11 rebonds, 3,8 passes décisives et 2 interceptions pour 28,5 d'évaluation), lui permettant d'être élu MVP. Sur le match du titre remporté 76-68, il a cumulé 18 points et 17 rebonds.