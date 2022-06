Jerry Boutsiele découvrira le basket turc, à Bahçesehir Koleji, à la rentrée 2022

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir découvert l'EuroLeague avec l'AS Monaco, Jerry Boutsiele (2,07 m, 29 ans) va accomplir un autre de ses objectifs. Le pivot va découvrir un autre basket en signant dans un club à l'étranger. Le journaliste turc Ismail Senol fait part de l'intérêt de la formation de Bahçesehir Koleji. Selon nos informations, l'ancien Choletais et Limougeaud a déjà donné son accord au club vainqueur 2022 de la FIBA Europe Cup, où évoluait notamment l'ancien Limougeaud Jamar Smith et le pivot Richard Solomon (ex-BCM, JDA). Mais avant cela, l'international français va faire en sorte de remporter le titre de champion de France avec l'AS Monaco. Peu utilisé chez la Roca Team, le natif de Courcouronnes a tout de même pris part à 43 rencontres, pour 2,8 points à 42,9% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 0,5 passe décisive en 13 minutes.