Joe Alexander (ex-Le Portel) signe à l'Ironi Nahariya

À L'ÉTRANGER

On attendait bien mieux d'un ancien joueur NBA, drafté en 8e position en 2008. Mais son passage au Portel en cours de saison 2019-2020 a déçu, et Joe Alexander (2,03 m, 33 ans), n'est pas resté longtemps sur la côte d'Opale : cinq matchs et puis s'en va. Le temps d’aligner 11,2 points à 40,4% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1 passe décisive pour 9,6 d'évaluation en 25 minutes de moyenne.

Après son départ du Portel, l'Américano-israélien était retourné à l'Hapoel Holon, où il avait déjà évolué. En 8 rencontres de Winner League, il a tourné à 8,6 points et 4,4 rebonds. Il rebondit aujourd'hui à l'Ironi Nahariya et reste donc dans un championnat israélien qu'il connaît bien, lui l'ancien du Maccabi tel-Aviv.