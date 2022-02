Joffrey Lauvergne (Kaunas) a signé son record de points cette saison

Joffrey Lauvergne a marqué 15 points à 6/7 aux tirs et pris 7 rebonds lors de la victoire de son équipe contre le Pieno Zvaigdes (99-70) ce dimanche dans le championnat lituanien. Il s'agit de son record de points de la saison toutes compétitions confondues puisqu'il vient tout juste de reprendre la compétition, lui qui avait joué quelques matches en début de saison avant de se faire opérer de l'épaule. De quoi laisser espérer une montée en puissance lors des prochaines semaines.

Final score: Zalgiris - Pieno Zvaigzdes 99-70. All 11 Zalgiris players scored, as Karolis Lukosiunas and @1JOLOLO led with 20 and 15 points respectively! pic.twitter.com/2jUBCfssld