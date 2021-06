Joffrey Lauvergne élu dans le meilleur cinq de la saison en Lituanie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BC Zalgiris Kaunas

Joffrey Lauvergne (2,11 m, 29 ans) est l'un des cinq meilleurs joueurs de la saison 2020-2021 du championnat lituanien. La LKL a révélé le meilleur cinq de cette saison et on y retrouve le Français aux côtés de Gytis Masiulis, Mindaugas Susinskas, Vaidas Kariniauskas et du MVP de la saison, l'ancien joueur de Denain Elvar Fridriksson.

A solid combination shapes the First Team of the 2020-21 #betsafeLKL season pic.twitter.com/h5NIhE5GoL — Betsafe LKL (@betsafeLKL) June 1, 2021

Avec son équipe du Zalgiris Kaunas, Lauvergne écrase tout cette saison. Ils ont terminé la phase régulière avec un bilan de 33 victoires et 3 défaites, bien évidemment à la première place du championnat. Ils sont parvenus à atteindre la finale du championnat en sortant au premier tour Pieno Zvaigzdes puis au deuxième tour la Juventus Utena. Ils affrontent ce mercredi Vilnius pour le premier match de la finale.

Le pivot français valait cette saison 10,4 points, 4,6 rebonds et 1,4 passe pour une évaluation de 13,4 en 17 minutes de jeu.