Joffrey Lauvergne plante 21 points en 13 minutes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Joffrey Lauvergne continue de monter en puissance depuis son retour de blessure. Ce dimanche contre Jonavos, le pivot a été des plus efficace, en témoigne sa belle ligne de stats en 13 minutes de jeu : 21 points à 10/11 de réussite aux tirs, 3 rebonds et 1 interception pour 25 d'évaluation. De quoi confirmer sa belle sortie contre le FC Barcelone deux jours plus tôt.

Le Zalgiris Kaunas s'est facilement imposé (93-70) contre le sixième du classement, Jonavos, et empoche une 14e victoire de suite en LKL. L'équipe de Jurij Zdovc a maîtrisé son sujet sur ce match même si Jonavos a tenu bon jusqu'au troisième quart-temps (64-62 à la 27e minute), avant que Kaunas ne leur passe un 7-0 pour conclure le quart-temps (71-62). Dans le dernier quart-temps, les visiteurs ont fini par céder et les hommes de Jurij Zdovc leur ont collé un 22-8 pour terminer la rencontre sur le score de 93 à 70.

Le Zalgiris Kaunas est leader de LKL avec un bilan de 21 victoires et 1 défaite, devant Vilnius Rytas (2e, 19 victoires et 3 défaites). Dans la foulée, ils affrontent l'Olympiakos ce mardi soir en EuroLeague. En forme, les Lituaniens restent sur 4 victoires en 5 matches dans la compétition.