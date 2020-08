John Cox devient directeur des opérations basket d'un programme universitaire nord-américain

Cousin du regretté Kobe Bryant, John Cox (39 ans) devient le directeur des opérations basket d'un programme nord-américain, l’université La Salle en Californie. L'arrière américano-vénézuélien tentera d'aider sa nouvelle université à rejouer la March Madness, qu'elle n'a pas joué depuis 2013. L'université de La Salle est notamment renommée pour avoir formé Joe Bryant (le père de Kobe) ou encore l'ancienne gloire du Limoges CSP Michael Brooks.

Une figure incontournable du basket français

Bien connu des parquets français pour y avoir passé presque la totalité de sa carrière, le natif de Caracas (Venezuela) est passé par l'Élan Chalon, le STB Le Havre, le SLUC Nancy, Paris-Levallois, Cholet Basket et l'Élan Béarnais. Il a seulement joué deux saisons en dehors de l'hexagone en 2015/16 avec Maiquetía (Venezuela) puis à Bayreuth (Allemagne) en 2017/18. Meilleur marqueur de la FIBA AmeriCup 2017, il a également participé aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

