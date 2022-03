Jonas Jerebko rejoint le CSKA Moscou

L'ancien joueur NBA Jonas Jerebko (2,08 m, 35 ans) intègre l'effectif du CSKA Moscou à partir de ce mercredi. L'ancien ailier-fort des Celtics, Pistons ou encore Golden State Warriors avait quitté la NBA en 2019 pour aller jouer la VTB League chez le BC Khimki Region Moscou ces deux dernières années. Cette saison, le Suédois n'avait pas joué hormis lors des qualifications à la Coupe du Monde 2023 avec la sélection de Suède. En important besoin de joueurs avec le départ de certains élément en raison de la guerre en Ukraine, le CSKA Moscou a donc engagé le vétéran malgré les tensions diplomatiques entre son pays et la Russie.

L'entraîneur du CSKA, Dimitris Itoudis, a expliqué pourquoi avoir recruté Jonas Jerebko :

"Nous voulions ajouter un joueur expérimenté au poste 4, nous avions besoin d'un remplaçant. De toute évidence, il n'y en a pas beaucoup sur le marché en ce moment. Jonas était ravi de venir jouer pour nous, d'avoir l'opportunité au plus haut niveau. Nous avons une histoire, j'ai entraîné Jonas lorsqu'il jouait pour les Detroit Pistons lors de sa première Summer League à Vegas. De nombreux joueurs de notre équipe le connaissent également bien, notamment Alexey Shved qui a joué avec Jerebko pour Khimki. Il n'était pas dans une équipe professionnelle récemment, nous aurons donc besoin de temps pour le remettre en forme physiquement et mentalement et l'inclure dans notre système."